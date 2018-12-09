الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واستأهل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عاماً رسمياً إلى نهائيات كأس أمن آسيا لكرة قدم الصالات 2019م بعد تغلبه على المنتخب البحريني بنتيجة 10-3 في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات تصفيات غرب آسيا المقامة على صالة مجمع زايد الرياضية في امارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة .سجل أهداف المنتخب كل من محمد مران (اربعة اهداف ) وفهد القاسم (ثلاثة اهداف) وعبدالله جمال والوليد الحربي ومشاري العبيد.// انتهى //23:44ت م0341