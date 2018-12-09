رياضي / المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا لكرة قدم الصالات 2019م
الأحد 1440/4/2 هـ الموافق 2018/12/09 م واس
الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس
تأهل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عاماً رسمياً إلى نهائيات كأس أمن آسيا لكرة قدم الصالات 2019م بعد تغلبه على المنتخب البحريني بنتيجة 10-3 في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات تصفيات غرب آسيا المقامة على صالة مجمع زايد الرياضية في امارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة .
سجل أهداف المنتخب كل من محمد مران (اربعة اهداف ) وفهد القاسم (ثلاثة اهداف) وعبدالله جمال والوليد الحربي ومشاري العبيد.
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23:44ت م
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