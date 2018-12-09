رام الله 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسقدّم رئيس دولة فلسطين محمود عباس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - على تأكيده اليوم، خلال كلمته في افتتاح القمة الخليجية التاسعة والثلاثين على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية.وأكد الرئيس الفلسطيني أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين هي السند الدائم والداعم للقضية الفلسطينية.// انتهى //23:44ت م0342