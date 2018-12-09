الدرعية 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - مساء اليوم الأحد 2 ربيع الآخر 1440هـ، حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويهدف المشروع إلى تطوير الحي التاريخي بإعماره وتحويله إلى مركزٍ ثقافي سياحي دولي، وفـقاً لخصائصه التاريخية والثقافية والعمرانية والبيئية في إطارٍ عصري، ووضعه في مصاف المدن التراثية العالمية.

وعبر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في تصريح له بهذه المناسبة، عن بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على تفضله برعاية حفل افتتاح المشروع الذي يتزامن مع حلول الذكرى الرابعة للبيعة.

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23:57ت م

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