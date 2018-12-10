المدينة المنورة ٢ ربيع الآخر 1440هـ الموافق ٩ ديسمبر 2018م واسوصل فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي مساء اليوم إلى المدينة المنورة ، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد سعود الجهني، ومدير مكتب المراسم الملكيه بالمدينة المنورة مشهور الحميد وعدد من المسؤولين.// انتهى //00:00ت م0344