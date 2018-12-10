عام / أمير دولة الكويت يغادر الرياض
الاثنين 1440/4/3 هـ الموافق 2018/12/10 م واس
الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس
غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، الرياض، اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت , وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب ، ومندوب عن المراسم الملكية .
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