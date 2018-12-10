الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسغادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، الرياض، اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت , وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب ، ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //00:07ت م0345