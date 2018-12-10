الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسرفع مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الرياضية العربية الذي نظمه اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية في مدينة دبي واستضاف أعماله الاتحاد العربي لكرة السله واستمر لمدة ثلاثة أيام برقية شكر وامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، على ما وجده المشاركون في المؤتمر من رعاية واهتمام وحسن استضافة في بلدهم دولة الإمارات متمنين لسموه الكريم ولدولة الإمارات وشعبها المضياف دوام التقدم والازدهار ، كما رفع المؤتمر برقية مماثلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء ، وبرقية أخرى لصاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتيه على رعايته لهذا المؤتمر .وكان مؤتمر رؤساء الاتحادات الرياضية العربية الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية بحضور معالي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتيه حميد القطامي والشيخ سلطان بن مجرن ، ووكيل الهيئة العامة للرياضة الدكتور رجاء الله السلمي ممثلاً لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ، قد بدأ بكلمة لرئيس الاتحاد العربي لكرة السلة اللواء اسماعيل القرقاوي، رحب فيها بالمشاركين فى بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر الذي يتزامن مع عام زايد مؤسس دولة الإمارات ، متطلعاً إلى أن يحقق هذا التجمع الرياضي الكبير تطلعات الشباب العربي ويدعم المسيرة الرياضية فى وطننا الكبير من المحيط إلى الخليج، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتي ليكون منصة للإدارة المشتركة والفعالة في المجال الرياضي ودعامة اساسية من دعائم التنمية البشرية المستدامة وبناء القدرات العربية.عقب ذلك ألقى مندوب الجامعة العربيه علي عمر كلمة الجامعة العربية نقل فيها تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وتمنياته لأعمال المؤتمر كل التوفيق والنجاح وتأكيده على دعمه الكامل لجميع الجهود المبذولة لتفعيل العمل العربي المشترك في مجال البرامج الشبابية والرياضية.وأكد عمر أن الجامعة العربية تولي عظيم اهتمامها بالأنشطة الشبابية والرياضية الموجهة لشبابنا العربي ولا تدخر جهداً في تقديم الدعم المادي والمعنوي لإقامة الأنشطة والفعاليات تكاتفاً مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للنهوض والارتقاء بالرياضة العربية .ثم ألقى رئيس المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود كلمة أعرب من خلالها عن شكره لصاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي المؤتمر ، مُثمناً سموه ونيابة عن جميع الاتحادات الرياضية العربية المشاركة في المؤتمر الجهود التي قام بها الاتحاد العربي لكرة السله ممثلاً برئيسه اللواء اسماعيل القرقاوي وجميع زملائه في الاتحاد.وأشاد سموه في كلمته بالدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه معالي الأستاذ تركي آل الشيخ لاتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية وللرياضة العربية بجميع أنواعها ومجالاتها مرحبا سموه بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز الذي انضم للاسرة الرياضية العربية من خلال ترؤسه للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية والذهنية متمنيا لسموه وللاتحاد التوفيق والنجاح.عقب ذلك شاهد المشاركون في المؤتمر عدداً من العروض المرئية حيث قدمت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ندى عبدالرزاق عسكر النقبي عرضاً عن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات ثم قدم عبدالله الوهيبي عرضاً عن دورة الألعاب العالمية للاولمبياد الخاص ( ابوظبي 2019) بعدها تم توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية الذي مثله سمو الأمير طلال بن بدر والاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة الذي مثله الدكتور عسكر الحارثي نائب رئيس الاتحاد.بعد ذلك تم إعلان التوصيات التي خرج بها المؤتمر والتي جاء من أبرزها: شكر اتحاد اللجان على سعيه الدائم لرفع احتياجات الاتحادات الرياضية العربية إلى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والطلب من اتحاد اللجان متابعة هذه المواضيع مع إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية والتأكيد على أن يكون أعضاء اللجنة التنفيذية مطابقاً لما ورد في الفقرة 16/15 من المادة السادسة عشر بالنظام الأساسي الموحد بالإضافة إلى تأكيد على أن يكون اسم الهيئة التنفيذية (اللجنة التنفيذية) ولا يتم تغيير اسمها إلا بنفس مسمى الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي.وأوصى المشاركون ارتباط الأمين العام بمقر الاتحاد وتقدم الدولة المستضيفة للاتحاد العربي تعهداً بالالتزام بشروط واستضافة المقر كما تلتزم الاتحادات العربية بأن يكون تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء الأصيلين الذين لهم حق التصوي ويملكون العضوية الدولية والوطنية إلى جانب إلتزام الاتحادات العربية بتنفيذ قرار رفع الإيقاف المؤقت عن الرياضة الكويتية والسماح بالمشاركة الكاملة لدولة الكويت الشقيقة في الاجتماعات والمنافسات الرياضية العربية .وشكر اتحاد اللجان واللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب العالمية للاولمبياد الخاص ( ابوظبي 2019) على تعزيز قيم العمل الرياضي التطوعي وتشجيعه مع موافقة الاتحادات الرياضية العربية على توفير العدد المطلوب من الحكام المتطوعين للمشاركة في تحكيم ألعاب الدورة مع تمنيات الجميع بنجاح هذه الدورة وتحقيق أهدافها .// انتهى //00:13ت م0346