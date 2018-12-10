الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسغادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مساء اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .وكان في وداع جلالته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية معالي وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق ومعالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب ، ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //00:15ت م0347