مدريد 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسحقق فريق ريفر بليت الأرجنتيني لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بعد فوزه على غريمه بوكا جونيورز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الإياب للبطولة التي جمعتهما اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الأسبانية مدريد.وسجل لفريق بوكا لاعبه داريو بنيديتو في الدقيقة 44، بينما عادل لوكاس براتو النتيجة لفريقه ريفر بليت في الدقيقة 67، ليخوض الفريقان وقتًا إضافيًا، وأضاف خوان فرناندو كنتيرو الهدف الثاني في الدقيقة 108، بينما سجل الهدف الثالث اللاعب جونزالو مارتينيز في الدقيقة 121.وأصبحت النتيجة النهائية لمجموع المباراتين 5-3 لصالح فريق ريفر بليت .وسيمثل ريفر قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة في 12 من الشهر الجاري.// انتهى //02:14ت م0352