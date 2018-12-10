الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يحتفي بأشقائه قادة ورؤساء وفود القمة الخليجيةالملك سلمان: حريصون على صيــــانة كيان مجلس التعاون الخليجيخادم الحرمين وقادة ورؤساءوفود دول المجلس يختتمون أعمال اجتماع الدورة الـ39مجلس التعاون يؤكد على وحدة الصف والاتجاه نحو مزيد من التنسيق والتكاملخادم الحرمين يرعى حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخيولي العهد يضع حجر الأساس لإطلاق مدينة الملك سلمان للطاقة بالشرقية4 أعوام خضراء.. عزم وحزم ورخاءملك البحرين: علاقة المملكة والبحرين تزداد صلابة يوماً بعد يوم.. وستظل أنموذجاً للتلاحم والتكاملأمير الكويت يدعو لإيقاف الحملات الإعلامية لاحتواء الخلافاتعباس يشكر خادم الحرمين على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينيةإعلان الرياض.. تكامل وقوةقادة مجلس التعاون يغادرون الرياضالفيصل: «خادم للحرمين وسند للأمتين»أمير الرياض: قائد محنك وسياسي خبيرأمير الشرقية: ملك المواقف العظيمةأمير المدينة: المواطن في صدارة أولوياتهالجبير: استجابة قطر لشروط الدول الأربع ستنهي الخلاف معهاالخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقامة كتلة استيطانية في نابلسالجيش اليمني يقترب من المباني الحكومية في باقم.. ويستعيد سلاسل جبلية برازحمصرع مسؤولين سودانيين في تحطم طائرةباريس لمتمردي "السترات الصفراء": حان وقت الحوار// يتبع //06:16ت م0003