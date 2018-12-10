عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/4/3 هـ الموافق 2018/12/10 م واس
الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يحتفي بأشقائه قادة ورؤساء وفود القمة الخليجية
الملك سلمان: حريصون على صيــــانة كيان مجلس التعاون الخليجي
خادم الحرمين وقادة ورؤساءوفود دول المجلس يختتمون أعمال اجتماع الدورة الـ39
مجلس التعاون يؤكد على وحدة الصف والاتجاه نحو مزيد من التنسيق والتكامل
خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي
ولي العهد يضع حجر الأساس لإطلاق مدينة الملك سلمان للطاقة بالشرقية
4 أعوام خضراء.. عزم وحزم ورخاء
ملك البحرين: علاقة المملكة والبحرين تزداد صلابة يوماً بعد يوم.. وستظل أنموذجاً للتلاحم والتكامل
أمير الكويت يدعو لإيقاف الحملات الإعلامية لاحتواء الخلافات
عباس يشكر خادم الحرمين على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية
إعلان الرياض.. تكامل وقوة
قادة مجلس التعاون يغادرون الرياض
الفيصل: «خادم للحرمين وسند للأمتين»
أمير الرياض: قائد محنك وسياسي خبير
أمير الشرقية: ملك المواقف العظيمة
أمير المدينة: المواطن في صدارة أولوياته
الجبير: استجابة قطر لشروط الدول الأربع ستنهي الخلاف معها
الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقامة كتلة استيطانية في نابلس
الجيش اليمني يقترب من المباني الحكومية في باقم.. ويستعيد سلاسل جبلية برازح
مصرع مسؤولين سودانيين في تحطم طائرة
باريس لمتمردي "السترات الصفراء": حان وقت الحوار
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