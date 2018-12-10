وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (احتضان القمة.. واحتفال بالبيعة): الرياض عاصمتنا الحبيبة هي عاصمة القرار العربي بامتياز، فمنها تصدر الخطوط العريضة لرسم السياسات التي تكفل تحقيق المصالح العربية على مختلف ملفاتها، في هذا الأسبوع تشهد الرياض - كما هي عادتها- أحداثاً بالغة الأهمية بانعقاد قمة مجلس التعاون والاحتفال بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم الذي شهدت البلاد في عهده نقلات نوعية غير مسبوقة انعكست إيجاباً على كل مخرجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال رؤية 2030.ورأت أن القمة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي التي التأمت أمس بالعاصمة الرياض تكتسب أهمية مضاعفة في أنها تجاوزت كلّ محاولات التثبيط والصورة الذهنية التي يحاول البعض تكريسها عن المجلس وأنّه مجرّد كيان شكلي لا يتجاوز حضوره البروتوكولي إلى الغوص في عمق التحديات والمشكلات السياسية الراهنة.وأردفت بالقول: فقد أتى تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في كلمته بعداً واضحاً وقوياً وذا دلالة عميقة على أهمية المجلس؛ ومنحت كلماته -أيده الله- موقفاً لافتاً وبثّت في تضاعيفها الأمل والثقة به، وأنّه طوق النجاة -بعد الله- في تسيير أعمال المجلس والتعامل مع كافة القضايا الراهنة والأزمات بكل ثقة متجاوزاً حالة تعتري الساحة الخليجية والإقليمة ناتجة عن السياسات الإيرانية المناهضة لدول المجلس ومصالحها عبر تدخلاتها السافرة.وأضافت: جاء تماسك المجلس والحرص على انعقاده بذات الأهمية والحضور وإن تخلّف عنه الجانب القطري الذي ما زال يمارس ارتباكات سياسية لا تخدمه بأي حال من الأحوال.وأوضحت أنه بدتْ جلية قيمة المجلس ودوره الفاعل لأعضائه في جدول الأعمال الذي لم يُغفِل شاردة أو واردة إلا وعرّج عليها؛ فخادم الحرمين في كلمته الضافية جدّد أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأنه قام من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والنماء والازدهار والرفاه لمواطني دول المجلس فهم ثروتنا الأساسية وبهم تتحقق الرؤى والآمال. كما أكد ثقته -أيده الله- بأننا جميعاً حريصون على المحافظة على هذا الكيان وتعزيز دوره في الحاضر والمستقبل.واختتمت بالقول: عاصمة بلادنا الحبيبة دائماً ما كانت مصدر عز وفخر للعرب والمسلمين، واحتضانها الكثير من المناسبات المهمة يؤكد دورها المحوري الذي يعمل دائماً وأبداً في خدمة العروبة والإسلام.// يتبع //06:25ت م0004