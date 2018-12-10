المدينة المنورة 03 ربيع الآخر 1440هت الموافق 10 ديسمبر 2018م واسينظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة غدًا, دورة تدريبية بعنوان "مهارة توظيف التقنية في التعليم والبحوث" يقدمها مهندس نظم المعلومات عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف محمد محب الله كحاله.ويأتي البرنامج ضمن سلسلة دورات منظومة بناء وتطوير الذات للمشروع التدريبي "اكتساب" الذي ينظمه الوقف لأفراد المجتمع.// انتهى //08:00ت م0007