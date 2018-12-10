طرابلس 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، كلمة خادم الحرمين الشريفين،في الجلسة الافتتاحية لقمة مجلس التعاون لدول الخليجي العربيةفي الرياض، وإعلانه ضرورة الحفاظ على كيان مجلس التعاون الخليجي.وركزت على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة ونائبته ستيفانى ويليامز، تم خلال اللقاء سير الترتيبات الخاصة بالملتقى الوطني، علاوة علىآخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.وأشارت صحف الاثنين إلى تصريحات رئيس لجنة الحوار بالبرلمان عبد السلام نصية، وإيضاحه إن إجراء عملية الاستفتاء على الدستور أمر ضروري وسماع صوت الشعب الليبي حوله، وتأكيده على ضرورة تكاثف كل الأطراف السياسية للتهئية للانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة.وإهتمت بنبأ الجريمة التي أقدم عليها تنظيم داعش الإرهابي ضد مختطفين من أبناء مدينة الفقهاء جنوب البلاد، مشيرة إلى أن التنظيم أقدم على تصفية ستة أشخاص من أبناء الفقهاء من بين 10 تم اختطافهم خلال الأحداث التي شهدتها البلدة مؤخرًا.وعرجت صحف ليبيا على تقارير إعلامية تقول إن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، دعا قائد الجيش المشير خليفة حفتر، لزيارة مقرات الحكومة في طرابلس، للتباحث حول عملية السلام وتوحيد ليبيا، وذلك خلال تواجدهما في إيطاليا لحضور مؤتمر باليرمو الدولي، نوفمبر الماضي.// انتهى //08:35ت م0009