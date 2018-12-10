عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الاثنين 1440/4/3 هـ الموافق 2018/12/10 م واس
الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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