عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الاثنين 1440/4/3 هـ الموافق 2018/12/10 م واس
الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق المزيد من التقدم والازدهار .
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