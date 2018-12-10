المدينة المنورة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساختتمت أمس فعاليات أنشطة نادي التنمية الشبابي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الحناكية.واشتملت الفعاليات التي أقيمت بمقر اللجنة على العديد من البرامج الثقافية والأنشطة الرياضية والدورات التدريبية والزيارات لأبرز معالم محافظة الحناكية التي استمرت شهرين لتنمية الشباب ثقافياً واجتماعياً ورياضياً ومهارياً.وفي ختام الحفل تم تكريم النادي بوسام التميز والإبداع لتميزه في الفعاليات والبرامج على مستوى منطقة المدينة المنورة.// انتهى //09:27ت م0012