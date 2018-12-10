أبها 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة عسير أمس، محاضرة بعنوان: "خطورة الفتن والمخرج منها"، ألقاها وجب بن علي العتيبي، بجامع بن صليخة في حي الموظفين بمدينة أبها.وتناولت المحاضرة أساليب الفتن وخطرها على المجتمع، وأنها سبب تفرقة المؤمنين، وهدف لإفساد وتضليل الشباب المسلم.وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج "لحمة وطن"، الذي انطلق في جميع مناطق المملكة، بمتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لترسيخ مفهوم الانتماء والمواطنة.// انتهى //09:28ت م0014