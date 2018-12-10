طوكيو 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم انكماش الاقتصاد الياباني بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني من العام المالي حتى 30 سبتمبر الماضي.وأشارت بيانات الحكومة اليابانية الصادرة اليوم انكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي، وليس بمعدل 2ر1% كما كانت تشير التقديرات الأولية.وأكدت البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم تضرر من سلسلة الكوارث الطبيعية التي ضربتها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وهو ما يهدده بالعودة إلى دائرة الركود مرة أخرى.في الوقت نفسه، أشارت الحكومة إلى انكماش إجمالي الناتج الحقيقي الإجمالي لليابان بمعدل 6ر0% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.// انتهى //09:47ت م0017