عنيزة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأعلنت صحة القصيم عن بدء إجراء عمليات العمود الفقري بمستشفى الملك سعود بعنيزة، من خلال جهاز منظار العمود الفقري الجديد الذي أمنته الصحة للمستشفى.وأجريت أول عملية منظار عمود فقري لمريض كان يعاني من غضاريف قطنية، وتمت إزالتها بنجاح - ولله الحمد -.يذكر أن المنظار الجراحي للمريض يوفر عدداً من المحاسن والإيجابيات، منها أنه لا يحتاج إلا لفتحة صغيرة في سطح الجلد وليس لجرح كبير بالعضلات الملاصقة للعمود الفقري، وكذلك لا يفقد المريض شيئاً يذكر من دمه أثناء العملية، كما أن مدة الإقامة بالمستشفى تكون أقل، حيث يسمح للمريض بالخروج من المستشفى خلال يوم أو يومان.وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 ، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة "الطوارئ والعناية المركزة"، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.// انتهى //10:00ت م0019