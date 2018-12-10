تبوك 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لتنسيق ومتابعة المشروعات بالمنطقة في مكتبه بالإمارة غداً, اجتماع لجنة التنسيق ومتابعة المشروعات بالمنطقة، بحضور أعضائها من مديري الإدارات الحكومية والخدمية بالمنطقة.وسيناقش خلال الاجتماع تقرير عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة المتضمن سير العمل في تلك المشروعات ونسب الإنجاز فيها, إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى //10:01ت م0020