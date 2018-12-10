هانوي 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسلقي شخصان حتفهما بسبب الفيضانات الغامرة بوسط فيتنام، حسبما ذكرته وسائل إعلام اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع منسوب المياه في أنحاء البلاد.وسجلت البلدات بوسط فيتنام فيضانات قوية خلال نهاية الأسبوع، حيث ضربت المنطقة أمطار موسمية في غير وقتها. وغمرت المياه معظم مناطق مدينة دان انج في وقت مبكر من اليوم، عقب هطول 635 ملي متر من الأمطار بين الساعة السابعة مساء أمس الأول والسابعة مساء أمس، فيما تعد أكبر كمية أمطار تهطل على المدينة خلال 24 ساعة منذ عشرة أعوام.// انتهى //10:09ت م0021