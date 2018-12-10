الخرطوم 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أكد على أهمية وحدة الصف واستكمال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.وركزت على بدء الرئيس السوداني عمر البشير، زيارة إلى جمهورية بيلاروسيا على رأس وفد رفيع المستوى تستمر ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من نظيره الإكساندر لوكاشينكو.وسلطت صحف الاثنين الضوء على مقتل سبعة مسؤولين سودانيين بارزين، في تحطم مروحية شرق السودان.وعرجت على حث جامعة الدول العربية المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.ولفتت الصحف الانتباه إلى سيطرت الجيش الوطني اليمني، بإسناد جوي من دعم تحالف الشرعية في اليمن أمس، على معظم أجزاء مدينة باقم مركز المديرية في شمال محافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين.وأشارت الصحف إلى افتتاح القوات الأميركية في العراق مقرًا جديدًا لها في محافظة الأنبار يتيح لها السيطرة على الصحراء الغربية بين محافظتي الأنبار ونينوى أقصى غرب العراق.ونشرت صحف السودان إعلان الأمم المتحدة، أنها بدأت إرسال معونات إنسانية لنحو 650 ألف سوري عبر معبر - جابر نصيب- الحدودي بين الأردن وسوريا.// اتهى //10:12ت م0022