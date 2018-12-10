جيزان 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واستمكن فريق التمريض بقسم الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من تركيب أول حالة قسطرة وريدية مركزية "PICCLINE"، بواسطة جهاز خاص بنفس القسطرات "Sherlock 3CG"، حيث يعـد هذا الجهاز الأول من نوعه في المنطقة، ويستخدم لعلاج حالات الأورام التي يستدعي علاجها فترة أطول، وكذلك لإعطاء العلاج الكيماوي وحالات نقل الدم، ومن أهم فوائد القسطرات المركزية أنها تبقى مع المريض فترة أطول، وأيضاً تساعد في سرعة أخذ التحاليل عن طريقها، وتعتبر البديل للمغذية العادية الوريدية الطرفية.وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 ، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة "الطوارئ والعناية المركزة"، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .// انتهى //10:33ت م0024