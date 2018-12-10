جدة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسشاركت جامعة الملك عبدالعزيز ضمن وفد وزارة التعليم في ملتقى "قمة الشباب" التابع للبنك الدولي الذي أقيم مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن تحت عنوان "تمكين الشباب والقوى البشرية".وأوضح رئيس وفد الجامعة الوكيل للشؤون التعليمية الدكتور عبد المنعم بن عبد السلام الحياني, أن مشاركة الجامعة تهدف إلى تحفيز الحوار الإيجابي بين الشباب بعضهم البعض وبين قطاعات المجتمع لتعزيز مهاراتهم وانخراطهم في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الملتقى يركز في نسخته الحالية على محورين رئيسين هما بناء قواعد القوى البشرية، وتعزيز إمكانات القوى البشرية الغير مستغلة.وأشار الحياني إلى أن ملتقى قمة الشباب يجمع شباب وشابات العالم بغية تمكين الشباب من اكتشاف أفكار جديدة وإبداعية للتغلب على مشاكل التنمية المستدامة، وتزويد الشباب بآليات ووسائل للانخراط في التطوير والعمل على مشاريع ذات أثر إيجابي على المجتمعات.يذكر أن وفد الجامعة زار الملحقية الثقافية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن, التقى خلالها الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن الدكتور محمد بن عبدالله العيسى, واستعرض الوفد مشاركته في الملتقى والأهداف المرجوة منها، وعرج على جهود الجامعة الاكاديمية والبحثية والانجازات التي حققتها الجامعة محلياً ودولياً.// انتهى //11:24ت م0040