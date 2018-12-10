جدة 03 ربيع الآخر1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأصدرت غرفة جدة العدد الجديد من مجلة التجارة التي رصدت خلاله زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التفقدية لعدد من مناطق المملكة وتدشينه منظومة من المشروعات التنموية في إطار بناء اقتصاد قوي يرتكز على أسس مستدامة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتخفيف الاعتماد على النفط في السنوات المقبلة بما يعزز قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة أي تقلبات اقتصادية يمر بها العالم .ورصد العدد جوانب مختلفة لمشاركة المملكة في قمة قادة ورؤساء دول مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، التي مثلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جانب الإشارة للموقع الريادي والمؤثر للمملكة في الكثير من الاقتصادات الإقليمية والعالمية وتعزيز عضويتها في المجموعة التي تمثل ثلثي التجارة في العالم وأكثر من 90% من الناتج العالمي الخام.وخصص العدد صفحات لملتقى "بيبان مكة" الذي استضافته مؤخراً محافظة جدة وعني بتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة، وركز على رسم خارطة طريق لرواد الأعمال لاستقطاب المستثمرين وتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق وإنشاء المشروعات وتجاوز مراحل التأسيس والتعرف على خطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، وتقديم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين.وأبرز العدد دور المملكة في توطين الوظائف وتقليص معدلات البطالة، إضافة لتغطية زيارات الوفود الدولية للغرفة، وإبرام الاتفاقيات في مجالات تنمية الاستثمارات المشتركة ودعم التبادل التجاري، وفرد صفحات للتقارير والمقالات لنخبة من المتخصصين في المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية .//انتهى//11:27ت م0041