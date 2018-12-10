تونس 03 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .وأخبرت عن استقدام الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية ودبابات إلى المنطقة المحاذية للخط الأزرق الفاصل مع اسرائيل في بلدة ميس الجبل والتموضع قبالة الحدود ، بعد انتشار نجو 40 جنديًا إسرائيليًا خارج السياج التقني الشائك على الحدود.وأشارت صحف الاثنين إلى اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بقيادة وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.وتوقفت عند احتجاجات السترات الصفراء التي شهدتها فرنسا، مشيرة إلى اعتراف السلطات الفرنسية أنها لا تملك عصا سحرية لحل كل مشكلات السترات الصفراء في الوقت الذي تتصاعد فيه أسوأ موجة عنف عرفتها فرنسا.وعرجت في ذات السياق على دعوة وزير الخارجية الفرنسي جان ايفل ودريان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم التدخل في شؤون فرنسا الداخلية على خلفية احتجاجات السترات الصفراء.وأخبرت صحف تونس عن انتقال احتجاجات السترات الصفراء الى نقاط حدودية أخرى مع فرنسا بما في ذلك أسبانيا.// انتهى //11:30ت م0043