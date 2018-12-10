الدمام 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واستوج البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع" وهو أحد برامج الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، جهوده ونجاحاته المتواصلة، بحصوله على جائزة عالمية " أفضل منظمة حرفية"، وذلك في حفل توزيع جوائز الحرف العالمية، في نسخته الثانية، ضمن أسبوع الحرف الهندي، الذي أقيم في قرية الحرف بالعاصمة الهندية "نيودلهي" خلال الشهر الحالي.وقامت بتسليم الجائزة، وزيرة شؤون المرأة والطفل في جمهورية الهند مانيكا سانجاي غاندي، بحضور رئيسة مجلس الحرف العالمي أوشا كريشنا، ورئيس أقليم آسيا والباسفيك في مجلس الحرف العالمي الدكتورة غادة حجاوي القدومي، ورئيس مجموعة GMR الدكتور جي ام راو، وعدد من المسؤولين والمهتمين في قطاع الحرف بالعالم والهند.وجاء حصول "بارع"، على هذه الجائزة نظير الجهود التي بذلها، للارتقاء بالحرف والصناعات اليدوية في مناطق المملكة، من خلال تشجيع ودعم الأسر المنتجة، وأصحاب المهارات، وتوفير كل ما يحتاجون له، في تطوير مهاراتهم واستثمارها في أن تكون مصدراً رئيسيا للدخل لهم ولأفراد أسرهم.ومن المعروف أن البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، يحرص على دعم الحرفيين والحرفيات في جميع أنحاء المملكة، ببرامج تدريبية مكثفة، تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من أجل مساعدتهم على الابتكار والابداع في الحرف التي يعملون فيها، من خلال العمليات الانتاجية والورش التدريبية، أو من خلال التدريب والتطوير، وإتاحة الفرصة لهم لمزاولة حرفهم في المهرجانات والفعاليات السياحية والثقافية، وهو ما شجعهم على التعريف بمنتجاتهم والانطلاق إلى آفاق تطويرها، حيث ساهم البرنامج في المنطقة الشرقية وحدها ببروز نماذج لحرفين وحرفيات كان لهم دورا كبيرا في إبراز ما تتمتع به المنطقة من إرث ثقافي وحضاري.// انتهى //11:41ت م0044