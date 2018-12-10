ينبع 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق10 ديسمبر 2018 م واسنظم قسم الموهوبات بتعليم ينبع أمس, معرض "الإبداع العلمي لمنظومة الاختراع", وذلك في مقر الثانوية الأولى بينبع الصناعية.وأوضحت رئيسة قسم الموهوبات غادة سليمان الحويطي, أن برنامج منظومة الاختراع هو أحد برامج الرعاية التي تقدمها الإدارة العامة للموهوبات بوزارة التعليم في السعودية، وتنفذ في مختلف مناطق المملكة لتنمية ميول وقدرات واتجاهات الطالبات الإيجابية نحو الاختراع، وتعريف الطالبات بمؤسسات المجتمع ذات العلاقة، وتهيئتهن للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية الخاصة بالاختراع.وأفادت أن البرنامج يعد بوابة للتحليق في سماء الاختراع كونه يدرب الطالبات الموهوبات ويثري معلوماتهن العلمية، ويسعى لإخراج جيل مبتكر ومنتج يخدم دينه ووطنه، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030.وشهد المعرض تقديم 79 مشروعاً في مجال الاختراع والتقنية والابتكار في 12مجال علمياً لطالبات الصفين الثالث المتوسط والأول الثانوي .// انتهى //12:41ت م0066