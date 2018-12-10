اقتصادي / اتفاق خفض الإنتاج ينعش أسعار خام برنت
الاثنين 1440/4/3 هـ الموافق 2018/12/10 م واس
لندن 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس
ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم بعد اتفاق أوبك وبعض المنتجين المستقلين يوم الجمعة على خفض الإمدادات .
وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 62.03 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا أو ما يعادل 0.6 % مقارنة مع الإغلاق السابق.
بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عشرة سنتات لتصل إلى 52.51 دولار للبرميل متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي .
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