الباحة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسوقعت الغرفة التجارية الصناعية بالباحة اليوم، اتفاقية تعاون مع منصة بلوبيز، لتطوير وتسهيل أعمال المنشآت في منطقة الباحة، من حيث إدارة موارد المنشآت عن طريق إدارة عمليات المشتريات والمبيعات والتسويق بين الشركات والمؤسسات التجارية، وذلك بمقر الغرفة بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة صالح بن علي آل محفوظ.وتأتي الاتفاقية التي وقعها من جانب غرفة الباحة الأمين العام عبدالرحمن بن شرف الزهراني وعن منصة بلوبيز المدير التنفيذي مشعل عدنان بالغنيم، التي تعد الأولى على مستوى الغرف السعودية، للمساهمة في استخدام الخدمات التي تقدمها منصة بلوبيز لتطوير أعمال المنشاة، في إطار إستراتيجية خطة مجلس الإدارة في دورته الحالية التاسعة، وتوجهات سمو أمير المنطقة الهادفة لعقد سلسلة من الشراكات التطويرية لخدمة مجتمع الأعمال، وكذلك الاستفادة من تبادل الفرص التجارية الواعدة في مختلف المناطق بما يدعم الاقتصاد الوطني.وتقدم منصة بلوبيز خدمات تكنولوجية رائدة للمنشآت من حيث إمكانية تسويق المنتجات وتسهيل التبادل التجاري بين المنشآت في جميع أنحاء المملكة على مستوى عال من السرعة والشفافية.وأوضح المدير التنفيذي لمنصة بلوبيز بالغنيم أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية مع غرفة الباحة التي من شأنها النمو بالقطاع التجاري، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تسويق أعمالها وربطها مع جميع أنحاء المملكة عن طريق تنسيق وتسهيل عملية العرض والطلب.// انتهى //13:03ت م0070