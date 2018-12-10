عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 99 طنًا و 900 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة
الاثنين 1440/4/3 هـ الموافق 2018/12/10 م واس
بيحان - شبوة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 99 طنًا و 900 كيلو جرام من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، يستفيد منها 8,100 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.
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13:07ت م
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