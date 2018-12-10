بيحان - شبوة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 99 طنًا و 900 كيلو جرام من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، يستفيد منها 8,100 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.// انتهى //13:07ت م0072