الجبيل 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسوقّعت كليات التميز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة صدارة للبتروكيماويات أمس، في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية، مذكرة تفاهم لتقديم التعاون الأكاديمي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين في المجالات الأكاديمية، والعلمية، والبحثية، والتدريبية، وذلك من خلال عدة مجالات تعزز الأهداف المستقبلية للطرفين.ووقّع المذكرة من جانب شركة كليات التميز نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية الدكتور رياض بن عبدالمحسن آل الشيخ، ومن جانب صدارة نائب رئيس الشركة للعلاقات الصناعية فرحان بن محمد القحطاني.ونوه الدكتور آل الشيخ بأن المذكرة تهدف إلى إعداد وتطوير المتدربين وتقديم الخبرات العلمية والتعليمية لهم لتحقيق الأهداف المرجوة، والاهتمام بالبعد الإنساني والمجتمعي، مشيراً إلى أن هذه المذكرة ستسعى إلى إطلاق برامج تتسم بالاستمرارية والقدرة على التأثير الإيجابي في المجتمع، وإيجاد سُبل التكامل وتبادل الخبرات بين الطرفين.وأفاد أنها ستسهم كذلك في تطوير وتعزيز الأنشطة التدريبية التعاونية في المجالات الأكاديمية والتقنية ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع تبادل الزيارات الأكاديمية والعلمية والتدريبية بين الطرفين بغرض تدعيم مجال هذه المذكرة، إضافةً إلى إطلاق برامج التدريب الفني والتقني في المجالات الحيوية المختلفة، وتصميم المقررات والأنشطة التدريبية التي تتطابق مع تطلعات ومتطلبات الطرفين.وأكد نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية أن شركة كليات التميز ستعمل وفق هذه المذكرة على تحديد وتنفيذ برامج تدريبية حسب الاختصاصات المتاحة، وبحث ودراسة إمكانية إضافة أي تخصصات أخرى تحتاج إليها شركة صدارة، وترشيح المختصين لتطوير المحتوى المهني الذي يتناسب مع احتياجات شركة صدارة، وكذلك منح المتدربين شهادة اجتياز تفيد حضورهم وإتمام الدورات التدريبية، ومساعدتهم للوصول بأدائهم إلى القدر الذي يؤهلهم لاجتياز برامجهم بنجاح.من جانبه أكد القحطاني، أهمية هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، مشيراً إلى أن الشركة ستعمل على تزويد كليات التميز بأعداد المتدربين المتوقع انضمامهم للبرنامج والتخصصات المطلوبة التي ستقدم من خلال الكليات التقنية العالمية المنتشرة حول مدن المملكة والتي تشرف عليها الشركة، واختيار المتدربين المقبولين بالبرامج حسب معايير القبول العامة في الكليات، إضافةً إلى التنسيق بين الجانبين لتنمية وتأصيل هذا التعاون لمجالات أوسع، وترشيح كفاءات مختصة للعمل مع كليات التميز في عملية تطوير محتوى مهني يتناسب مع احتياجات شركة صدارة.يذكر بأن هذه المذكرة تأتي ضمن سياسة شركة كليات التميز في تعزيز شراكاتها مع القطاعات الحكومية والخاصة في الإشراف على الكليات التقنية العالمية وفِي تقديم برامج تدريبة ذات محتوى عالي يسهم في تطوير القدرات البشرية وتهيئتها وفق متطلبات سوق العمل السعودي وتتماشى مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:14ت م0074