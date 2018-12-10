عدن 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 29 طنًا و 600 كيلو غرام من السلال الغذائية لنازحي الحديدة في مديريتي كريتر والتواهي بمحافظة عدن، ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة، استفاد من المشروع 2,400 فرد من نازحي الحديدة.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.// انتهى //13:18ت م0075