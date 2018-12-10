بكين 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسدعت الصين الحكومة اليابانية إلى عدم انتهاج أي إجراءات تمييزية ضد الشركات الصينية العاملة هناك.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج اليوم، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على قرار الحكومة اليابانية بتعديل قواعدها الداخلية للشراء، التي تتضمن وضع معايير تهدف إلى تعزيز دفاعاتها في مواجهة تسرب المعلومات والهجمات الإلكترونية، وهو ما اعتبره المراقبون أنه يستهدف في الأساس شركات التكنولوجيا الصينية.وقال كانج: "إن الاستثمارات الصينية في اليابان ذات منفعة متبادلة"، مؤكدًا أن الحكومة الصينية تشجع الشركات الصينية العاملة في الخارج على الالتزام بقوانين ولوائح الدول التي تعمل بها، وأنه يجب في المقابل معاملة جميع الشركات على قدم المساواة وعدم انتهاج إجراءات تمييزية ضد الشركات الصينية. بحسب المتحدث الرسمبي الصيني.// انتهى //13:19ت م0076