القاهرة 03 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسعقدت اليوم بالقاهرة اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربعة الدائمة بتشكيلها الجديد وذلك للتحضير لأعمال الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، والتي ستعقد غداً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي.وتضمن اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مناقشة واعتماد تقرير اللجنة الثاني حول الحالة السياسية في العالم العربي 2018م، ودراسة مشروع القرار المحال من رئيس البرلمان العربي بشأن "مستجدات الوضع فى الجمهورية اليمنية ودعم محادثات السلام"، ومناقشة الدراسة الأولية لتحديد الرؤية السياسية حول مشروع "القانون العربي الاسترشادى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بالإضافة لدراسة رؤية اللجنة لأولويات العمل العربي المشترك خلال العام 2019.كما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، دراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، وتقرير حول مشروع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي.وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مشروع قرار بشأن تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع الدول العربية التي تعرضت لعمليات إرهابية، ودعمها في حربها ضد الإرهاب والتنظيمات والجماعات الإرهابية.من جانبها بحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، تنسيق الجهود بشأن اعتماد وثيقتي البرلمان العربي وهما "الوثيقة العربية لحقوق المرأة، ووثيقة الشباب العربي" من مجالس جامعة الدول العربية، كما تابعت الترتيب لإعداد مشروع وثيقة استرشادية عربية للتعامل مع قضايا اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب.//انتهى//13:24ت م0079