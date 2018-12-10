الكويت 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملات الاثنين، على انخفاض المؤشر العام 3ر21 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5163 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 41ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر102 مليون سهم تمت من خلال 4724 صفقة نقدية بقيمة 4ر17 مليون دينار كويتي (نحو 42ر57 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4729 نقطة وبنسبة ارتفاع 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر72 مليون سهم تمت عبر 2531 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 52ر14 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر40 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر5401 نقطة وبنسبة انخفاض 74ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر29 مليون سهم تمت عبر 2193 صفقة بقيمة 9ر12 مليون دينار (نحو 57ر42 مليون دولار).// انتهى //13:25ت م0080