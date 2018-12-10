البدائع 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسرأس محافظ البدائع رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس اليوم, الاجتماع الخامس للمجلس في دورة الانعقاد السابعة عشر للعام المالي 1440/1439هـ ، الذي عقد بمقر المحافظة .وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة فتح مراكز صحية في المراكز التابعة للمحافظة، وكذلك مراكز للهلال الاحمر ، وسفلتة بعض الطرف في المراكز التابعة، ووضع دراسة لآليات جذب المستثمرين للمحافظة ، ووضع مخطط هيكلي للطريق الدائري .ورفع محافظ البدائع في ختام الاجتماع, شكره وتقديره لولاة الأمر - حفظهم الله - على ما حظيت به المحافظة من معطيات ومشاريع تنموية كغيرها من محافظات المنطقة ، التي جاءت بمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة القصيم ، وسمو نائبه .// انهى //14:51ت م0116