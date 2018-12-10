الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة، اليوم ، أمير جمعية علماء إسلام باكستان وعضو البرلمان الباكستاني فضل الرحمن مفتي محمود، الذي يزور المملكة حالياً.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالعمل الإسلامي والاهتمامات المشتركة.// انتهى //14:53ت م0118