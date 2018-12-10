عام / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل أمير جمعية علماء إسلام باكستان
الاثنين 1440/4/3 هـ الموافق 2018/12/10 م واس
الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس
استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة، اليوم ، أمير جمعية علماء إسلام باكستان وعضو البرلمان الباكستاني فضل الرحمن مفتي محمود، الذي يزور المملكة حالياً.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالعمل الإسلامي والاهتمامات المشتركة.
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14:53ت م
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