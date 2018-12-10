بيروت 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسدعا منتدى المؤسسات والجمعيات الأهليّة الفلسطينية في لبنان الأمم المتحدة، إلى تخصيص صندوق مستقل بوكالة "الأونروا" يمّول بشكل إلزامي من قبل الدول الأعضاء.جاء ذلك، في بيان أصدره المنتدى بمناسبة الذكرى 69 لتأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.وأكّد المنتدى بوصفه يمثّل مؤسسات وجمعيات عاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان تمسك اللاجئين الفلسطينيين على بقاء وكالة الأونروا والاستمرار بتقديم الخدمات في مناطق عملياتها الخمس دون تراجع أو تقليص.وطالب الدول المانحة، مضاعفة مساهماتها للحفاظ على بقاء عمل الوكالة وخصوصًا تأمين التمويل المطلوب لميزانية 2019 م.كما دعا المنتدى، إدارة وكالة الأونروا إلى عدم الاستجابة للضغوطات الرامية إلى إنهاء دورها ومهام عملها، كما دعاها إلى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على تقديم الخدمات والحماية للاجئين الفلسطينيين، ومواكبة حاجاتهم المتزايدة، وعدم تقليص الخدمات وضرورة التراجع عن جميع الاجراءات التقليصية التي اتخذتها مع بداية الأزمة.// انتهى //14:54ت م0120