سيئول 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسحصد اختراع "جهاز إنذار متحرك للحرائق والغازات السامة والقابلة للاشتعال" للمخترع علي محمد المصعبي من دولة الإمارات العربية المتحدة الميدالية البرونزية، فيما نال اختراع "الجهاز التقويمي للركبة رافع الحمل" للمخترع عدنان محمود الشيخ من مملكة البحرين الميدالية الفضية، وحصل اختراع "جسيمات نانو مطورة للقضاء على مرض الملاريا" الميدالية الفضية للمخترع حسن نزار خضري من المملكة العربية السعودية، فيما حقق اختراع "المركبة الآمنة" الميدالية البرونزية للمخترعة سعاد محمد العبدالله من دولة قطر، واختراع "الختم الإلكتروني" الميدالية الفضية للمخترع جراح علي المطيري من دولة الكويت.وكانت الأمانة العامة قد أعلنت دعوة المخترعين بدول مجلس التعاون لمنافسة اختيار مخترع من كل دولة للمشاركة ضمن جناح مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون في معرض سيئول للاختراعات.‎ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة العامة في وضع برامج لدعم المخترعين من مواطني دول المجلس وتشجيعهم على الابتكار من خلال المشاركة في معارض الاختراعات الدولية وإتاحة تسويق اختراعاتهم أمام المستثمرين حول العالم.وثمن المخترعون من مواطني دول مجلس التعاون المشاركين في المعرض، الدور الريادي الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون وما قدمه مكتب براءات الاختراع من دعم لامحدود وجهود مميزة لهم في هذه المحافل الكبرى.// انتهى //14:55ت م0121