الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساختتمت مساء السبت الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة وذلك بإقامة خمس مباريات جمعت النصر مع الفتح، والنهضة مع الأهلي، والاتحاد مع السلام، والوحدة مع الأنصار، والهلال مع أحد.واستمر الفتح في صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط بعد فوزه بنتيجة 82-77 على مضيفه النصر الذي حل في المركز الثامن برصيد 5 نقاط في اللقاء الذي أقيم في الرياض ، وحل أحد ثاني برصيد 8 نقاط بفوزه بنتيجة 74-70 على الهلال "السابع" بـ6 نقاط .وعلى صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام حقق الأهلي فوزًا على مضيفه النهضة بنتيجة 83-66 ليرفع الأهلي رصيده النقطي إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما حل النهضة في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.وفي جدة تمكن الاتحاد من تخطى السلام بنتيجة 81-44 ليصل للنقطة 8 في المركز الثالث، فيما حل السلام في المركز الخامس برصيد 7 نقاط ، كما تغلب الوحدة على ضيفه الأنصار بنتيجة 76-63 في المباراة التي أقيمت على صالة الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة ليحتل المركز السادس بـ 6 نقاط، فيما جاء الأنصار في المركز التاسع برصيد 5 نقاط.//انتهى//14:57ت م0124