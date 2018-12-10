أبهـا 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسشهدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة عسير نورة آل مفرح أمس، الحفل التكريمي لسفيرات ريالي تحت شعار " فخرنا قيادتنا "، الذي نظمته إدارة نشاط الطالبات، وذلك على مسرح مدارس الرواد بأبها.وأكدت آل مفرح في كلمة لها، أن برنامج " ريالي " للوعي المالي يهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى الجميع وخاصة الفئات التعليمية وتطوير مهاراتهم ، وتزويدهم بالمعرفة ، والأدوات التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية ، والوصول إلى أكثر من مليوني مستفيد حتى عام ٢٠٢٠م.من جهتها تناولت مديرة إدارة النشاط هيام عسيري المنجزات التي تحققت من برنامج "ريالي" ، شملت تدريب ١٠٣سفيرات لريالي من رائدات النشاط، والمعلمات المتميزات ، فيما تم تدريب 10000 طالبة من المرحلتين الابتدائية والثانوية ، و 250 متدربة من أندية الحي ، إضافة إلى تحقيق 500 قصة نجاح لـ 500 هدف ذكي وضعته الطالبة لنفسها ، وعقد 600 دورة تدريبية للوعي المالي بالمدارس المستهدفة ، فيما استعرضت منسقة ريالي فوزية القرني تعريفا بالبرنامج وآلية تنفيذه في المدارس والأهداف المتحققة .واشتمل الحفل على عدد من أوراق العمل ، الأولى بعنوان " الوعي المالي ، وأثره على الاقتصاد الوطني"، وقدمتها المدربة وفاء عسيري ، والثانية بعنوان " الوعي المالي وأثره على الأمن الإقليمي والعالمي" ، وقدمتها المحاضرات من كلية التقنية بخميس مشيط أسماء العجمي ، وأشواق الوادعي ، وأحلام الغامدي.تلا ذلك عرض عدد من الفقرات شملت أناشيد وعروض مرئية تضمنت منجزات ريالي للعام الجاري ،وافتتاح معرض مبادرات العمل التطوعي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع, فيما اختتم الحفل بتكريم 75 من سفيرات ريالي ، والإدارات المشاركة والمساندة.// انتهى //14:58ت م0126