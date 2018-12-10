ينبع 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق10 ديسمبر 2018 م واسحصلت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في برنامج الخدمات الصحية على شهادة "الأيزو" لنظام إدارة سلامة الغذاء "22000:2005 FSMS ISO"، الأمر الذي يعني تطبيق برنامج الخدمات الصحية للمعيار الدولي لإدارة سلامة الغذاء وفق أعلى معايير الجودة والأداء في تحضير الأطعمة وتقديمها.والتي تتطلب الاتصال الفعال بين الجهات المختلفة خلال سلسلة الغذاء وإدارة النظام الذي يحكم الأنشطة المختلفة داخل المنشأة الغذائية والبرامج التمهيدية لنظام إدارة سلامة الغذاء وتطبيق العناصر الأساسية لنظام الحاسب، استنادا على إجراءات الموردين للأغذية من حيث تطبيق اشتراطات السلامة والتخزين والنقل وصولاً إلى قسم التغذية التابع لإدارة الخدمات المساندة ببرنامج الخدمات الصحية, ومن ثم تحضيرها وتقديمها للمرضى والمرافقين والموظفين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في السلامة الغذائية.ويتميز هذا النظام بتطبيق أحدث العمليات المعترف بها دولياً في السلامة الغذائية مما يعزز من مستوى ثقة المستفيدين عن المنتجات الغذائية المقدمة لهم، ويأتي حصول قسم التغذية ببرنامج الخدمات الصحية على هذه الشهادة دليلاً على التزاماً البرنامج الخدمات الصحية بتطبيق افضل المعايير والممارسات العالمية.ويعد هذا الإنجاز ثمرة للجهود التي بذلت لتطبيق تلك المعايير ونتيجة جهود فريق عمل مشترك ومؤهل وبإشراف ومتابعة من إدارة الخدمات المساندة بالبرنامج وبدعم من المسؤولين في الهيئة الملكية بينبع للعمل على التأكد من تطبيق المعايير المطلوبة للأداء المتميز وضمان جودة الأغذية المقدمة للمرضى والعاملين ببرنامج الخدمات الصحية،// أنتهى //14:59ت م0127