لندن 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسقضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم، بأنه يمكن للحكومة البريطانية اتخاذ قرار من جانب واحد بالعدول عن الانسحاب من التكتل دون استشارة باقي الدول الأعضاء.وصدر الحكم بشكل طارئ قبل يوم واحد من موعد مقرر لتصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.وقالت محكمة العدل الأوروبية "للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن أخطار أبلغت فيه رسميًا الاتحاد الأوروبي بنيتها الانسحاب منه ".وجاء الحكم متوافقًا مع رأي قدمه المستشار القانوني للمحكمة الأسبوع الماضي. وعزز ذلك من آمال معارضي انسحاب بريطانيا في إجراء استفتاء جديد يمنع الخروج المقرر لبلادهم من التكتل في 29 مارس 2019.وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية معارضة في البرلمان لاتفاق الخروج من الأوروبي.// انتهى //15:02ت م0128