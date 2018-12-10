الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة سائلاً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.وأكد سموه في تصريح بهذه المناسبة، أن المملكة تحتفل بهذه المناسبة الغالية وهي تفتخر وتعتز بالمنجزات التي تحققت في مختلف الميادين والمجالات التي تشهد تقدماً ملموساً في ظل الدعم المتواصل والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة، ومشيراً إلى أنه يحق للوطن أن يفتخر ويتعز بقائد مسيرته الذي جعل من أمن وسلامة بلاده ومستقبلها همّه الأول وشغله الشاغل.وقال سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب ً: إن خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - أولى التعليم جُل عنايته بدعم سخي ورعاية وتوجيه ومتابعة منه تمثَل ذلك في اهتمامه بمؤسسات التعليم التي من شأنها التركيز على تعليم راق ذي خطط محكمة تساعد على التفوق والإبداع وتلبي حاجة الوطن وتحقق رؤية المملكة 2030.وأضاف أن ما يبعث على الاعتزاز الدعم المتواصل الذي تتلقاه الهيئة من القيادة -حفظها الله- التي وضعتها في المكانة المناسبة بين البرامج التنموية التي تسهم في نمو مستقبل الأجيال.واختتم سموه تصريحه بسؤال الله العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة الدين والأمة، وأن يديم على وطننا الغالي عزه واستقراره وأن يحفظ وطننا من كل سوء.// انتهى //16:14ت م0166