الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسيستهل المنتخب السعودي للمبارزة (بنين وسيدات) يوم غد الثلاثاء مشوارهما في البطولة العربية للمبارزة (عمومي)، التي ستستمر حتى الـ 15 من ديسمبر الجاري، في العاصمة التونسية تونس، بمشاركة 119 لاعبا من تسع منتخبات، وهي السعودية وتونس والبحرين وقطر وعمان ولبنان والعراق والإمارات والكويت.وستنطلق البطولة بمنافسات سلاح الابيه والسايبر فردي (بنين) بعد أن أجرت المنتخبات المشاركة في البطولة اليوم الاثنين فحص أدوات المبارزة، إلى جانب اجتماعات رؤساء الوفود واللجنة الفنية والحكام .وأنهى المنتخب السعودي تحضيراته للمشاركة في البطولة بمعسكر خارجي في العاصمة المصرية القاهرة لمدة اسبوعين ، حيث ضمت القائمة 8 لاعبين هم أحمد آل حسين وزكريا الداوود ومهنا الحمود وخليفة العميري (سلاح الابيه) ومشاري البشير وسعد البقمي وعلي آل حسين وعلي البحراني (سلاح السايبر) ، ويشرف على المنتخب إدارياً سعود الشمري، في حين يقود الجهاز الفني المدرب الجوروجي جيلا "سلاح السايبر" ومحمد فؤاد "سلاح الابيه" ، فيما يمثل منتخب السيدات كلا من فوزية الخيبري وندى عابد (سلاح الابيه) والحسناء الحماد وربى المصري وغالية عارف (سلاح السايبر) وهناء حلمي إداري المنتخب ويترأس البعثة نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المبارزة عامر المبيض .// انتهى //16:14ت م0167