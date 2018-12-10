لندن 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسانخفض الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في أسواق المال اللندنية إثر ورود أنباء عن عزم حكومة لندن تأجيل تصويت مجلس العموم على اتفاق المغادرة الأوروبية الأخير.وتداول الباوند في أسواق المال اللندنية في أدني مستوياته اليوم، عند 1.2655 نقطة مقابل العملة الأمريكية، مقارنة مع 1.2677 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.// انتهى //16:21ت م0173