تونس 3 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م واسانتخبت الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، ممثل المملكة العربية السعودية المستشار بهيئة الإذاعة والتلفزيون سعد الجريس نائبًا أولًا لرئيس الاتحاد للدورة القادمة لعامي 2019 ـ 2020 م.كما أعلنت الجمعية في بداية أعمال دورتها العادية الـ 38 التي انعقدت بمقر الاتحاد في العاصمة التونسية اليوم، تجديد انتخاب وكيل وزارة الإعلام المساعد بدولة الكويت محمد العواش رئيسًا للاتحاد، وانتخاب رئيس الهيئة العامة للإعلام بجمهورية مصر العربية حسين زين نائبًا ثانيًا، وتجديد انتخاب المدير العام للاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان لأربع سنوات قادمة.وشدد المدير العام للاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان في كلمته الافتتاحية على الأهمية التي تكتسبها الدورة الحالية للجمعية في ظل الاستعدادات لإحياء ذكرى مرور نصف قرن على تأسيس الاتحاد، مستعرضًا حصيلة الأنشطة التي أنجزها الاتحاد خلال الفترة الفاصلة بين دورتي الجمعية العامة، وأبرز ملامح خطة العمل لعام 2019 م.ويعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة التي تستمر ثلاثة أيام، حوار مهني حول "رهانات الإعلام الجديد: قوة التأثير والتغيير"، واجتماع لجنة الشراكة للإعلام بين الاتحاد واتحاد الإذاعات الآسيوية والمعهد الآسيوي للتنمية الإذاعية، والاجتماع المشترك بين الاتحاد واتحاد الإذاعات الأوروبية والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط.وكان قد سبق اجتماعات الجمعية العامة وضع حجر الأساس لفندق الاتحاد الذي سيكون له بحسب مدير عام الاتحاد فوائد عملية واقتصادية كبيرة على الاتحاد وهيئاته الأعضاء خاصة من حيث التخفيف من الأعباء المالية عن موازنته السنوية تماشيًا مع تعدد الأحداث والأنشطة والتظاهرات التي يقيمها الاتحاد على مدار العام.// انتهى //16:26ت م0175