ظهران الجنوب 03 ربيع الثاني 1440 هـ الموافق 10ديسمبر 2018 م واسأوقفت بلدية محافظة الحرجة بمنطقة عسير أمس, تعديات على مساحة تقدر بأكثر من 5 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء .وقامت معدات البلدية بإزالة الإحداثات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية ومباني من الحجر، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات .// انتهى //17:18ت م0197