ابوجا 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسزار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية "NEMA" في العاصمة النيجيرية أبوجا ، وذلك للاطلاع على المشاريع المشتركة بين الجانبين.وتفقد فريق المركز سير العمل في مركز الاتصالات بالوكالة وبحث سبل تطوير بناء القدرات الاتصالية للربط بين مكاتبها في الميدان، لجمع المعلومات والتنسيق للاستجابة السريعة أثناء حدوث الكوارث والأزمات.تأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة ووكالة إدارة الطوارئ النيجيرية .//انتهى//17:18ت م0198