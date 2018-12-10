الرياض 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 مدشن رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، مساء أمس، جائزة التميز في دورتها السابعة لعام 1440هـ بهويتها الجديدة، بحضور المدير التنفيذي للجمعية حمد بن عبدالله حكمي ، ومدير إدارة التربية الخاصة بالرياض عبدالرحيم آل الشيخ، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية، وذلك بمقر الجمعية الرئيسي بحي المصيف بالرياض.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم , بعدها ألقى المدير التنفيذي للجمعية كلمة أكد خلالها أن جائزة التميز انطلقت عام 1432هـ وشارك فيها أكثر من 1200 مشارك ومشاركة في دوراتها الست الماضية ، مبيناً أن الجائزة تهدف إلى دعم وتشجيع المبدعين في ميدان صعوبات التعلم، وإثراء ميدان صعوبات التعلم بالمشاركات المميزة، لافتاً النظر إلى أن مخرجات جائزة التميز هي تطبيقات تعلم مبتكرة وجديدة سواء على أجهزة الكمبيوتر أو الجوال، وطلاب مبدعين وناجحين من ذوي صعوبات التعلم، ومؤلفات ودراسات وأبحاث جديدة تخدم مجال صعوبات التعلم، واستراتيجيات حديثة في مجال صعوبات التعلم، وطرق ووسائل تعليمية مبتكرة وحديثة في التعليم لذوي صعوبات التعلم، وتقنيات حديثة ومتطورة في تعليم ذوي صعوبات التعلم .وأبان حكمي أن الآثار المتوقعة لجائزة التميز، الإبداع بشكل أكبر في الوسائل المستخدمة لذوي صعوبات التعلم، والمنافسة في ابتكار استراتيجيات وطرق حديثة في تعليم ذوي صعوبات التعلم، وإظهار الاهتمام والتقدير لهذه الفئة الغالية، مؤكداً أن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ تدعم مثل هذه الجوائز التي هدفها خدمة أبناء هذا الوطن الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، وتماشياً مع التحول الوطني 2020م، وتحقيقاً وتجسيداً لرؤية المملكة 2030م (وطن الطموح) .بعد ذلك دشن رئيس مجلس إدارة الجمعية موقع المسابقة إيذانًا ببدء استقبال استمارات الترشيح للجائزة، بعدها كرم رئيس الجمعية عدداً من المشاركين والداعمين.وأوضح الدكتور آل عثمان أن برامج صعوبات التعلم تسهم في رفع فاعلية التعليم في هذا الوطن المعطاء، ليشارك ذوي صعوبات التعلم في نهضة الوطن، كما أنها أثبتت فعاليتها الكبيرة في تطوير النواحي التربوية والمعرفية والثقافية والفكرية لدى فئة صعوبات التعلم، وانعكست بشكل مباشر في إبراز مواهب وكفاءات طلاب وطالبات ذوي صعوبات التعلم والمختصين والمختصات في تدريس صعوبات التعلم .وقدم الدكتور آل عثمان شكره لجميع الداعمين ومحبي الخير ومنسوبي ومنسوبات الجمعية كافة على الدعم والتفاني لخدمة أفراد المجتمع، سائلاً الله عز وجل أن يوفق الجميع لحمل الأمانة والعمل الصالح لكل ما يحب ويرضى.يذكر أن شروط الترشح للجائزة هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون العمل حديث الإصدار ولم يتقدم به المرشح لجائزة التميز مسبقاً، وإرفاق نسخة من العمل المقدم (كتيب, قرص صلب (CD) , برنامج، بحث ...) وإرسالها مباشرة للجمعية أو على العنوان/ شارع عبدالله بن حسن آل الشيخ – حي المصيف ، وحدة رقم (1) ، رقم المبنى (7297) ، الرمز البريدي (12467) ، الرقم الإضافي (2839) ، أو من قبل شركات الشحن باسم الجمعية ورقم الهاتف (0595131466), أو على البريد الالكتروني: asaobat@gmail.com ، علماً بأن آخر موعد لتسلم المشاركات بتاريخ 2 /7 / 1440هـ .// انتهى //17:20ت م0199